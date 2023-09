Atención: Daniel Sancho podría pagar la pena de muerte en Tailandia

La defensa de Sancho intentó evitar esta condena solicitando su extradición a España debido a un asunto legal pendiente en su país de origen, pero la Fiscalía rechazó la solicitud, lo que significa que será juzgado en Tailandia. Lea también: Habló mujer que compartió con Daniel Sancho luego de asesinar a Edwin Arrieta

“Tenemos suficientes pruebas para que un tribunal lo condene. Esto no fue un accidente, quería matarlo porque hubo una compra de cuchillos y un hacha. El motivo del asesinato es que Daniel ya no quería mantener relaciones sexuales con Edwin. No fue un accidente, hubo preparación”, dijo el subdirector de la policía tailandesa, Surachate Hakparn.