Así es la historia de una mujer que lleva 40 días viviendo en un aeropuerto

“Cada noche que pasa es más difícil poder dormir, poder descansar”, expresa Duliana Sánchez Pereira, una joven venezolana de 28 años cuya historia ha conmovido a numerosas personas en Lima, Perú. La mujer lleva 40 días viviendo en el Aeropuerto Jorge Chávez, sumida en una situación desesperada luego de que su viaje de vacaciones a Europa se convirtiera en una verdadera pesadilla.

La joven compartió con Univisión las difíciles condiciones en las que se encuentra, obligada a dormir en las bancas de la zona de embarque internacional del aeropuerto, después de haber sido víctima de un robo en Pisa, Italia, donde le sustrajeron sus documentos, incluyendo el permiso de residencia en Perú. Aunque pudo obtener un nuevo pasaporte, las autoridades peruanas le negaron el ingreso al país argumentando que su documento de identidad estaba “vencido”.

"A pesar de los intentos por comunicarse con la oficina de migraciones de Perú, solo recibimos un comunicado que explicaba que se le negó el ingreso debido a la falta de visa y al vencimiento de su permiso de residencia", según reportó Univisión.

En un último esfuerzo, Pereira solicitó un permiso como refugiada, el cual también fue rechazado y actualmente se encuentra en proceso de apelación. Mientras tanto, se ve forzada a vivir en condiciones precarias dentro del aeropuerto, padeciendo dolores musculares, de cabeza y estómago.

"Para mi aseo personal, le comentó a la persona que me custodia y le digo que quiero bañarme y me llevan hasta allá", confesó la venezolana en entrevista con el medio estadounidense.