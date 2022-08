Ashraf Ghani, expresidente afgano defiende su huída en la toma de Kabul

En la víspera del aniversario de la toma de Kabul por parte del Talibán, el expresidente afgano Ashraf Ghani defendió el domingo lo que calificó como una decisión repentina de huir del país, diciendo que quería evitar la humillación de rendirse ante los insurgentes.

Ghani también le dijo a la cadena CNN que en la mañana del 15 de agosto de 2021, con el Talibán a las puertas de la capital afgana, él fue la última persona en salir del palacio presidencial después de que sus guardias desaparecieron. Señaló que el ministro de Defensa le había informado horas antes que no era posible defender Kabul.

Ghani ya había intentado justificar sus acciones el día en que cayó la capital afgana, pero el domingo ofreció más detalles. Aseguró que se le habían ofrecido 100.000 dólares a uno de los cocineros del palacio para envenenarlo y que sintió que su entorno inmediato ya no era seguro.

“El motivo por el que me fui fue porque no quería darle al Talibán ni a sus simpatizantes el placer de humillar nuevamente a un presidente afgano y hacerlo ceder la legitimidad del gobierno”, aseguró. “Nunca he tenido miedo”.

Según sus críticos la partida repentina y secreta de Ghani el 15 de agosto dejó a la ciudad sin timonel en un momento en que las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN se encontraban en las últimas etapas de su caótica retirada del país luego de 20 años.