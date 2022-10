Ascienden a 47 los muertos tras el paso del huracán Ian en Florida

Se han confirmado al menos 54 muertos, 47 en Florida, cuatro en Carolina del Norte y tres en Cuba. Más de 1.000 personas habían sido rescatadas de áreas inundadas tan solo a lo largo de la costa suroeste de Florida, excluyó a Daniel Hokanson, general de cuatro y estrellas jefe de la Guardia Nacional, a The Associated Press mientras viajaba a Florida.

“El agua no paraba de golpear la casa y veíamos barcos, casas, todo pasaba volando”, dijo Joe Conforti conteniendo las lágrimas. Dijo que de no haber sido por su esposa, que sugirió que se subieran a una mesa para evitar el agua, no habría sobrevivido. “Cuando tienes el agua en la puerta y golpeando la puerta y ves lo rápido que va, no hay modo de sobrevivir a eso”.

El desbordamiento de ríos planteó un enorme desafío para las tareas de rescate y entrega de suministros. El río Myakka inundó un tramo de la carretera interestatal 75, la cual tuvo que ser cerrada temporalmente el sábado.

Si bien el nivel de los ríos del suroeste de Florida ha llegado a su punto máximo o está cerca de su punto máximo, no se espera que los niveles bajen de manera considerable durante días, detalló Tyler Fleming, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Tampa. Lea también: Florida, “zona de desastre”: Primer balance de muertes por huracán Ian

En Carolina del Norte, la tormenta derribó árboles y tendidos eléctricos. Dos de las cuatro muertes en el estado se quizas a choques de vehiculos asociados a la tormenta. Los otros dos eran un hombre que se ahogó cuando su camioneta cayó a un pantano y otro murió por intoxicación de monóxido de carbono por un generador en un garaje.