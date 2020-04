Argentina extiende cuarentena, pero relaja ciertas medidas

Argentina mantendrá la cuarentena hasta el 10 de mayo, permitirá salir a actividades recreativas no deportivas en un radio de 500 metros una hora al día y flexibilizará las medidas en algunos aglomerados urbanos de menos de 500.000 habitantes y donde se cumpla una serie de condiciones específicas, anunció el sábado en la tarde el presidente Alberto Fernández.

Esto afectaría sobre todo a provincias y ciudades donde no hubo circulación del coronavirus o en las que en los últimos días no se registraron casos de contagio, entre otros factores, siempre y cuando no se permita la movilización de más de la mitad de la población. El gobierno nacional permitirá a los gobiernos provinciales tomar decisiones sobre qué actividades pueden volver a funcionar.

Sin embargo, Fernández anunció que las medidas estrictas de cuarentena continuarán en la mayoría de las zonas más afectadas y de mayor aglomeración urbana, como Buenos Aires y zonas conurbadas y grandes ciudades como son Mendoza, Córdoba y Rosario, donde vive la mayor población del país.

El presidente manifestó que en el país los casos se multiplican en la actualidad cada 17 días, algo que consideró un logro de su gobierno.

Las clases no se retomarán, los funcionarios públicos no volverán a sus trabajos, se mantendrán suspendidos eventos públicos y privados, centros comerciales y recreativos y restaurantes permanecerán cerrados así como la actividad turística.

De acuerdo con Fernández, el sistema sanitario del país se ha reforzado con 700 nuevos ventiladores mecánicos, 11.518 nuevas camas y más de 4.000 profesionales sanitarios incorporados.