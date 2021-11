“Estamos en ese círculo virtuoso de reciprocidad y solidaridad, porque hasta que cada país no acceda a las vacunas no vamos a dar vuelta a la página en esta pandemia. La pandemia no terminó y el acceso a las vacunas no ha sido equitativo”, aseguró la ministra argentina de Salud, Carla Vizzotti.

La funcionaria también subrayó los avances en la campaña de vacunación argentina: un 94 % de los mayores de 50 años iniciaron su esquema de vacunación y el 90 % lo ha completado.

Por otro lado, la situación epidemiológica lleva cinco semanas de una “estabilidad con un aumento muy leve”, a pesar de que el 87 % de las variantes detectadas en Argentina corresponden a la Delta, según Vizzotti.