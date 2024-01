Anulan condena por asesinato a la hija del exdirector de inteligencia de EE.UU.

Un tribunal de apelaciones de Maryland desestimó la condena por asesinato de una hija del ex director de inteligencia estadounidense John Negroponte.

Sophia Negroponte, de 30 años, de Washington, DC, fue sentenciada el año pasado a 35 años de prisión por la muerte a puñaladas en 2020 de su amigo, Yousuf Rasmussen, de 24 años, después de una discusión en estado de ebriedad.

Tres jueces del Tribunal de Apelaciones de Maryland, el segundo tribunal más alto del estado, enviaron el caso nuevamente al Tribunal de Circuito del Condado de Montgomery el martes para un nuevo juicio porque al jurado se le permitió escuchar partes impugnadas de un interrogatorio policial de Sophia Negroponte que fue capturada el video y un testimonio de un testigo de la fiscalía que cuestiona su credibilidad, informaron los medios de comunicación.

"Los detectives comentaron que encontraron la versión (de Negroponte) de los hechos 'difícil de creer' y que parecía que el apelante no estaba siendo honesto. Según nuestro precedente establecido desde hace mucho tiempo, este tipo de afirmaciones no son relevantes y conllevan un alto riesgo de prejuicio", escribió el tribunal de apelaciones.

Los fiscales argumentaron que la policía no afirmó que Negroponte estuviera mintiendo y que el escepticismo del detective puso la entrevista en contexto.

El juicio se centró en si Negroponte cortó accidentalmente a Rasmussen o si intentó deliberadamente matar a su amigo apuñalándolo en el cuello. El abogado defensor David Moyse instó a los miembros del jurado a considerar que ella estaba demasiado ebria para tener una intención específica.