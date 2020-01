Año Chino de la rata de metal: lo que debe saber

Es coequipero de la Rata junto al Mono. Ese vínculo o trilogía le da un brillo particular, suerte y puertas abiertas a circunstancias, con muchos halagos y aperturas. Sin embargo, esto hará que se le suba el ego y no va a poder discernir entre las buenas compañías y las que están con él por interés. Esto lo llevará a perder el norte y se meterá en dificultades.

La rata tiene una personalidad muy particular, que traerá consigo este año la creatividad exacerbada, el salir adelante de cualquier situación, el crear alternativas y no detenerse a esperar a que los negocios funcionen o que el tema se resuelva, porque es demasiado dinámica y veloz. Por ello, se espera que las situaciones sucedan muy vertiginosamente.

Perro

Este animal tiene la Estrella Amigos Beneficiosos, entonces le espera no solo una persona que lo apoye, como en el caso del Gallo, sino que encontrará en un grupo humano un gran respaldo para sus intereses en un sentido muy positivo.

Y aunque será un año bueno porque recibirá apoyo de manos amigas, que aparecerán de la nada, su parte romántica no se consolida. En dicho aspecto, el canino se quedará como está este año, lo que tiene lo conservará, pero lo que no ha logrado se quedará también así, no conseguirá nuevos amores. Más bien, las relaciones románticas se podrán diluir en relaciones simplemente amistosas. Así que deberá propender a no descuidarlas.

Caballo

Es el animal opuesto a la Rata, lo que quiere decir que este año estará en oposición y esa posición genera que como el líder es la Rata, todo lo que diga el Caballo no será bien recibido.

Sus posibilidades estarán mermadas porque a cada paso que quiera dar, aparecerá un obstáculo, una dificultad, una crítica, entonces el caballo tendrá que adaptarse y buscar capitalizar las oportunidades no para este año sino para el futuro, porque los tropiezos no permitirán que el equino vaya al trote sino pausado.

Mono

Es uno de los tres mosqueteros junto a la Rata y el Dragón. La tendencia este año es a que su amiga la Rata le abra todas las puertas.

En su casa está la estrella Carruaje de Oro, así que el Mono estará subido en dicho vehículo, muy hedonista y un tanto fantoche, lo que hará que también tenga problemas de ego, y aunque todo lo que emprenda será favorable, el problema es que quede malacostumbrado para el próximo año.

Esa aura dorada que tendrá, y que lo hará pavonearse por todo lado, si bien lo llevará a ser admirado y a que muchas personas se le acerquen pretendiendo amistad, también le hará atraer personas con segundas intenciones que el Mono no logrará detectar.

Debe tener cuidado por que en su casa está la Estrella Espada Sangrienta, que puede simbolizar una agresión física o una traición.

Por lo tanto no debe creer en todos los halagos o promesas que le hagan.

Cerdo

Todo regente cuando abandona su cargo queda agotado, cansado, apaleado, con muchos enemigos, con una sensación de deslealtad y descorazonamiento con respecto al mundo, tratando de hacer lo mejor sin ser comprendido.

Por eso este será un año de capitalizar todo lo que hizo, irá en su búsqueda del propio confort, que es su máxima de vida, porque el año pasado terminó peleando con todo el mundo, debido a que todos buscaban su propia comodidad.

Este año le llega la Estrella Clemencia y la Estrella Noble, que lo llevarán a ponerse en los zapatos del otro y a tomar conciencia de sus propios actos. Su temperamento, con tendencia al rencor, se hará más suave, empático, menos voluntarioso.

Se enfrentará a sus propios errores y en lo amistoso y romántico, como metió la pata, las relaciones no serán fáciles. Deberá esforzarse.

Gallo

Es otro de los animales neutros dentro de la relación con la Rata y esta neutralidad, al igual que al Conejo, deja suelto al Gallo, por lo cual podrá moverse libremente, sin la vigilancia o asedio del animal regente.

Esto hará que se le abran las puertas en lo amoroso, que gane aún más la atracción socialmente, especialmente en el sexo opuesto. Este año todo fluirá bastante en su círculo social.

Le llega además la Estrella Mentor, aparece una mano altruista que le va a favorecer en lo académico, en su crecimiento interior, un respaldo paterno dentro de su vida que le dará seguridad, tranquilidad y apoyo.

Su animal, según su año de nacimiento:

Rata: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008.

Buey: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.

Tigre: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.

Conejo: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.

Dragón: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.

Serpiente: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

Caballo: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

Cabra: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

Mono: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

Gallo: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017.

Perro: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018.

Cerdo: 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019.