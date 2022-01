Horas después de que el presidente de México acudiera a su conferencia de prensa matutina sin cubrebocas y con voz ronca, confirmó que se contagió por segunda vez de coronavirus en medio de un aumento de los casos en México.

Andrés Manuel López Obrador, de 68 años y quien se infectó por primera vez hace año, confirmó el lunes por la tarde la infección en Twitter. Dijo que presenta síntomas leves, que permanecerá en aislamiento y se comunicará de manera virtual.

Más temprano, tras afirmar que sus síntomas seguramente obedecían a una “gripa”, insistió en que los efectos de la nueva variante ómicron son más leves. López Obrador procedió a leer durante su conferencia un hilo de Twitter de un colaborador de la Jornada -un periódico afín al gobierno- haciendo suyos los consejos del twittero que incluían el indicar que la variante ómicron solo provoca un “covidcito”.

“O sea -agregó el mandatario- que no tiene la potencia que tenía la variante delta”. También recomendó a las personas con síntomas que se queden en casa, tomar paracetamol y aislarse en lugar de salir y tratar de hacerse una prueba.

Dos miembros de su gabinete, las titulares de Economía y Medio Ambiente, anunciaron recientemente que estaban contagiadas.

El número de casos confirmados en México aumentó un 186% la semana pasada pero tanto el presidente como otras autoridades federales y de Ciudad de México insisten en que no hay que alarmarse porque las hospitalizaciones y las muertes no han aumentado al mismo ritmo. Además, llevan días subrayando la importancia de que todo aquel que no se haya vacunado lo haga, ya que es clave para que los efectos de la enfermedad sean menos severos.

“El 70% quizás más, de los hospitalizados y de los fallecimientos son los no vacunados”, dijo López Obrador.