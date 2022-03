También continuará ofreciendo su tecnología Just Walk Out, que permite comprar en tiendas sin cajas gracias a una aplicación para el teléfono y tecnología que sigue el paso del cliente por el establecimiento y registra los productos que se lleva para cobrarle de forma electrónica.

“Hemos decidido cerrar nuestras tiendas Amazon 4-star, Books y Pop Up y centrarnos más en Amazon Fresh, Whole Foods Market, Amazon Go y Amazon Style y nuestra tecnología Just Walk Out. Seguimos comprometidos a crear buenas y duraderas experiencias y tecnologías de comercio físico”, dijo a Efe una portavoz.