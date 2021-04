Alemania va a reservar el uso de la vacuna AstraZeneca a las personas mayores de 60 años después de varios casos de formación de coágulos sanguíneos, anunciaron el martes los ministerios de Salud regionales y federales. La decisión se produce después de que varios “Länder” suspendieran este martes la administración de esa vacuna a menores de 60 años, a lo que siguió la convocatoria de una reunión entre la canciller, Angela Merkel, el ministro de Sanidad, Jens Spahn, y los líderes regionales. Ambos ofrecieron una rueda de prensa posterior.

“Vacunarse es, casi siempre, la mejor opción”, dijo Spahn. Y consideró que era importante vacunar lo antes posible a los mayores de sesenta años, por eso era importante seguir usando la vacuna de AstraZeneca. Merkel destacó también que hay que valorar cuáles son las alternativas y apostó por la mayor transparencia. “La cuestión no está entre AstraZeneca o no vacunarse, sino que hay otras opciones disponibles”, añadió. Sin embargo, admitió que “no puedo disipar la incertidumbre”. Preguntada si se dejará vacunar con AstraZeneca como mayor de sesenta años, respondió que se vacunará cuando le toque y no se mostró preocupada por qué vacuna se le administrará. “También con AstraZeneca”, sentenció.

Los menores de 60 años que lo deseen podrán decidir recibir la vacuna, pero sólo después de “consultar a un médico que practique la vacunación (...) y un análisis personalizado de los riesgos”, señalaron los ministros de las 16 regiones alemanas y el ministro federal, en un comunicado al término de una reunión. Los menores de 60 años que ya hayan recibido una primera dosis de esa vacuna podrán decidir: o se vacunan con la segunda dosis o esperan a la recomendación de la comisión de vacunación (STIKO) sobre ese asunto, que en principio llegará a finales de abril. La STIKO había anunciado un poco antes su decisión de “recomendar la vacuna de AstraZeneca únicamente para los mayores de 60 años”.

La decisión se apoya en “los datos disponibles que muestran la aparición inhabitual, pero muy grave, de trombos como efecto secundario”, que afectan “principalmente a personas menores de 60 años entre 4 y 16 días después de la vacunación”, precisó el comunicado.