Actriz de cine para adultos fue hallada muerta en extrañas circunstancias

Otra figura de la industria, Gina Valentine, expresó su conmoción y tristeza: “Estoy sin palabras y con el corazón roto. No puedo creer lo que estoy viendo. No puedo entender por qué tú entre todas las personas... y sólo puedo esperar que seamos fuertes y valientes en tus últimos momentos aquí... Rezo para que no hayas sentido dolor”. La comunidad del cine para adultos se une en luto por la pérdida de una de sus integrantes.