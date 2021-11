Un tribunal de Panamá absolvió este martes al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) por el caso de las escuchas ilegales durante su mandato, conocido como “Pinchazos”, en un nuevo juicio oral.

“La Justicia finalmente se ha aplicado, siete años de esta tortura, en este suplicio (...), le doy las gracias a la Justicia panameña, que he sufrido mucho y lamento y no quiero que esto que me ha pasado a mi le pase a ningún panameño”, dijo el expresidente a la salida del juzgado.

Arropado bajo un ambiente festivo por los seguidores de su nuevo partido Realizando Metas (RM), el exmandatario salió minutos después de entrar en el juzgado escoltado por su defensa y se retiró del Sistema Penal Acusatorio, en Ciudad de Panamá.

El Tribunal, compuesto por tres juezas, consideró de forma unánime que el “expresidente no había dado las órdenes para realizar interceptación de telecomunicaciones, seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial”, y fijó para el próximo 24 de noviembre la audiencia de lectura de sentencia, informó el Órgano Judicial.

Martinelli, durante una aparición en Nextv —cadena televisiva de su propiedad— pidió al “Gobierno americano un favor humanitario”: que sus dos hijos, Ricardo y Enrique, encarcelados en Guatemala, y uno de ellos próximo a ser extraditado a EE. UU. por un supuesto delito de lavado de dinero vinculado a la constructora brasileña Odebrecht, “se vayan juntos a enfrentar la Justicia”.