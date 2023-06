A solas: un viaje de libertad para Silvana Puello Visbal

Silvana Puello Visbal.

“Me iban hablando de lugares hermosos y me quedaba dos o tres días más para aprovechar la cercanía y conocerlos --contó--. Dije, no compro un tiquete más porque no vale la pena, me estoy gastando la plata es cambiando tiquetes y hoteles. Cuando llegué a Siem Reap, la ciudad de los templos en Camboya, donde se acababa mi plan inicial, pensé: ¿cómo es posible que estoy al lado de Tailandia y no voy a ir?”.

Le puede interesar: El hombre que llegará al altar sin haber besado a su prometida

El inconveniente era que no tenía visa para ingresar a Tailandia. “Entonces, investigué y me di cuenta que era posible sacarla en Nom Pen, capital de Camboya, y me dirigí hacia allá”, anotó. En esta ciudad su experiencia no fue grata. “Me pareció la más horrible de Asia. No me sentí en peligro, pero tampoco tan segura. Además, sufrí trabas el día que llegué a la Embajada, pero logré dejar los papeles. Me habían recomendado unas islas al sur de Camboya y, como no podía viajar en avión porque no tenía pasaporte, me fui en una van hasta el sur y cogí una lancha hasta esas islas. Allá me quedé tres o cuatro días esperando la visa de Tailandia. Apenas me llegó, arranqué”.