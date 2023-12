¿A Canserbero lo suicidaron?

Decía el escritor franco-argelino Albert Camus que buscarle el sentido a la vida es un absurdo, pues todas las respuestas son insatisfactorias, por lo que invita a disfrutar el día a día. En la filosofía del Nobel de Literatura hay una definición para los suicidas: personas que se dejaron sobrepasar por la incesante y vacua búsqueda por controlar su existencia. Una misión imposible y letal. Lea: ¿Homicidio o suicidio? Así investigan la muerte del rapero Canserbero

Desconozco si el afamado rapero venezolano Tirone José González Orama, más conocido como Canserbero, alguna vez leyó a Camus; no obstante, en muchas de sus canciones expresa una filosofía que lo alinea al escritor. “Admito que a veces me cansa luchar, y quisiera dormir para jamás despertar, pero recuerdo esos momentos que varias veces me dieron aliento y que me hacen agradecer cuando despierto”, interpreta en su gran canción De la vida como película y su tragedia, comedia y ficción.