El total de presos fallecidos en tres cárceles de máxima seguridad de Ecuador subió a 79 este miércoles luego de que las autoridades retomaron el control de las prisiones donde se registraron amotinamientos y peleas entre bandas rivales.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI), detalló en un informe que 37 internos murieron en Guayaquil, ocho en Latacunga y 34 en Cuenca. En esas prisiones se concentra el 70% del total de la población carcelaria del país.

Se trata de la mayor cifra de muertos en amotinamientos en la historia penal de Ecuador.

En su cuenta de Twitter el presidente Lenín Moreno manifestó su “profunda solidaridad con familiares de víctimas de los terribles acontecimientos ocurridos en centros penitenciarios de Guayaquil, Cuenca y Latacunga. Desplegamos controles para mitigar la situación y seguimos investigando los hechos. Los autores serán sancionados”.

En las últimas horas se han producido nuevos intentos de motines en dos cárceles de Guayaquil, donde al menos 400 policías reforzaron la seguridad y se suspendió el tráfico por el perímetro externo. Aún no hay mayores detalles.

En un comunicado, presuntamente suscrito por varias bandas criminales y distribuido a periodistas en Guayaquil, se amaneza a varios reclusos y a un coronel de policía

Ricardo Camacho, analista en temas de seguridad y ex subsecretario de Rehabilitación, descartó en un diálogo con The Associated Press que los motines tengan alguna relación con bandas internacionales de delincuentes o narcotraficantes.

“Son disputas entre bandas nacionales que buscan acaparar el poder que quedó vacante en las prisiones tras la muerte de un líder delincuencial en diciembre y eso ha dado paso a esta masacre con una violencia nunca antes vista. Hay presos decapitados, desmembrados, sacados el corazón, los presos tuvieron varias horas para hacer lo que quisieron y cuando llegó la policía no opusieron mayor resistencia”, dijo.