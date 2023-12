$!Video: Revelaciones sorprendentes de un fugitivo por más de 50 años

Conrad, inspirado por la película “El caso Thomas Crown”, había perpetrado uno de los mayores atracos de la historia de Ohio en 1969, robando US$ 215.000 del Society National Bank de Cleveland, una suma equivalente a US$ 1,7 millones hoy en día. Su desaparición había desconcertado a los investigadores durante décadas, a pesar de haber sido destacado en programas de crímenes reales como “America’s Most Wanted”. Lea: Salió a una cita con un hombre que conoció por redes y apareció muerta

Tras su desaparición, Conrad adoptó una nueva identidad como Thomas Randele en Massachusetts, llevando una vida aparentemente normal. En su nueva vida, Randele se convirtió en un miembro respetado de la comunidad, involucrándose incluso en organizaciones benéficas de la policía local.