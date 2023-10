Video: Quinto día de la guerra entre Israel y Palestina

Durante toda la jornada, las sirenas de alerta temprana no dejaron de sonar, no solo en las zonas limítrofes a la Franja de Gaza, sino también en el centro de Israel, incluyendo Tel Aviv. Poco después del mediodía, un cohete impactó en el hospital Barzilai de Ashkelón, ubicado a unos 10 kilómetros al norte de la frontera con Gaza, causando daños materiales, pero afortunadamente no hubo víctimas mortales.