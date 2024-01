Video: ¿Qué está pasando con el polémico edificio Aquarela?

La constructora responsable de la construcción del edificio Aquarela desmiente la demolición total de la torre uno del proyecto. Aseguran que no existe una sentencia definitiva que ordene la demolición, y que la medida correctiva impuesta en 2018 se refiere a la restitución de 24 metros de antejardín, no a la demolición total. Indican que la orden está demandada en sede judicial y aún no hay un fallo definitivo al respecto. Lea: Video: Tres eventos que no te podrás perder en el Hay Festival