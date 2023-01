Video: Mafe Aristizábal casi no va a Miss Universo, ¡y ahora es favorita!

María Fernanda fue coronada en 2018 como Señorita Quindío y en el 2019 como Señorita Colombia en el Concurso Nacional de Belleza (CNB). Su reinado se extendió por más de dos años debido a la pandemia y algunos cambios que pusieron a tambalear su sueño de llegar al Miss Universo. Lea además: Miss Universo 2022: fecha, hora y más detalles de la gala final

Resulta que la Organización Miss Universe Colombia adquirió la franquicia de Miss Universo en Colombia, motivo por el cual el CNB no pudo mandar a María Fernanda a concursar a Miss Universo ese año como representante del país al gran certamen, pero, en el 2022, fue designada como Miss Colombia, aun cuando ya no era Señorita Colombia. Luego de esta decisión, Mafe pudo hacer su sueño realidad y su recorrido ha sido seguido por miles de personas no solo de Colombia, sino del mundo, que esperan verla coronada como la nueva Miss Universo.