Video: La drag queen acusada de blasfemia por representar a Jesucristo en una actuación

A pesar de haber sido declarada persona non grata en 17 ciudades filipinas, incluyendo Manila y Cebú, Pagente no se muestra preocupada por esta decisión, ya que no es vinculante y considera que es simplemente una forma de decirle que no es bienvenida en esos lugares.

La comunidad LGTBIQ+ en Filipinas enfrenta un ambiente conservador, donde las uniones entre personas del mismo sexo, el divorcio y el aborto son ilegales. Sin embargo, Pagente espera que su caso ayude a impulsar un cambio hacia una mayor libertad de expresión en su país. “No quiero invalidar los sentimientos ofensivos que hayan podido sentir algunos, pero les reto a que lo vean desde nuestro punto de vista. La relación de nuestra comunidad LGTBI con la religión no es sencilla”, concluye.

Filipinas es un país donde alrededor del 80 por ciento de sus 114 millones de habitantes se declaran católicos, y la comunidad LGTBI a menudo se enfrenta a la discriminación y la falta de igualdad de derechos.