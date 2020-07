Video: conflagración de camión cisterna genera tragedia en Tasajera, Magdalena

En un comunicado emitido este lunes, la concesionaria Ruta del Sol II, que opera la vía Ciénaga –Barranquilla, dio a conocer que el volcamiento del carro cisterna ocurrió en el kilómetro 46 a eso de las 7:30 de la mañana y miembros de esa entidad y de la Policía trataron de persuadir a las personas que no llegaran al vehículo, pero que estas no hicieron caso y por eso la tragedia de 7 personas calcinadas y por lo menos 49 más quemadas. También puede leer: Explosión en Tasajera: Las personas que se quemaron no hicieron caso a la Policía

“Es importante mencionar que el camión no explotó, pero sí fue consumido por las llamas de forma repentina, sin darle tiempo de reaccionar a quienes estaban en los alrededores. Lamentablemente se informa que al menos siete personas murieron calcinadas y otras cuarentena sufrieron quemaduras de consideración”, asegura el comunicado.

Las causas del volcamiento del camión que iba sentido Barranquilla-Santa Marta hasta el momento son materia de investigación por parte de las autoridades de tránsito.