Video: ciclistas no se sienten seguros en las vías

Según Liliana Ricardo, ciclista recreativa, los pedalistas no se sienten seguros porque durante sus recorridos tienen que estar alertas por personas que circulan en carros bajo los efectos del alcohol.

“Tenemos que estar pendiente de personas que circulan en estado de embriaguez principalmente y que no respetan las normas de tránsito”, dice.

Ruby García opina algo parecido y añade que en la carretera se cometen muchas imprudencias y los conductores no respetan al ciclista.

“Hay mucha inseguridad. No es un secreto que los ciclistas estamos expuestos no solo porque no hay vías adecuadas, sino también porque falta mucha pedagogía con los conductores y las motocicletas, que además desconocen la ley, como que tenemos derecho a ocupar un carril completo. Esto lo desconocen y recibimos atropellos y nos ignoran”, puntualiza por su parte Shirley Pardo.

Claudia Muñoz sostiene que hace falta acompañamiento de las autoridades para reducir los accidentes y también los atracos, pues los ciclistas también suelen ser víctimas durante sus recorridos.

“Debería haber más control en las vías para poder evitar las imprudencias de la gente que sale amanecida con tragos. Nunca hemos tenido acompañamiento de la policía”, complementa Claudia Muñoz.