¿Sabias que las botellas de agua son nocivas para la salud?

Un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences revela que las botellas de agua de plástico contienen millones de micropartículas no identificadas hasta ahora, según investigadores del Observatorio Terrestre Lamont-Doherty de la Universidad de Columbia. Estas micropartículas, conocidas como nanoplásticos, son aún más pequeñas que los microplásticos y pueden alcanzar concentraciones hasta 100 veces mayores de lo estimado previamente. Los nanoplásticos detectados en el agua embotellada pueden llegar a penetrar en el torrente sanguíneo, alcanzar órganos como el corazón y el cerebro, e incluso atravesar la placenta hacia los fetos en desarrollo.