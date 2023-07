La vida con dos vaginas y dos úteros: La historia de Nicci Triefenbach

En el documental “My Life with Two Vaginas” de BBC Three, Nicci reveló los intensos calambres, el constante dolor pélvico y el abundante sangrado que ha experimentado desde su adolescencia debido a su singular condición. Su intención al hacer público su caso es empoderar a otras mujeres y crear conciencia sobre las anomalías y la endometriosis. A pesar de los desafíos físicos y emocionales, Nicci ha encontrado amor y estabilidad junto a su esposo Andy. Después de atravesar tres abortos espontáneos, Nicci decidió someterse a una histerectomía para mejorar su calidad de vida. Actualmente, planea embarcarse en el proceso de adopción junto con Andy para brindarle un hogar a un niño necesitado. Su historia es un testimonio inspirador de fuerza y determinación.