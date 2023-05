$!¡Arte en la calle! Las obras que puedes apreciar en el Parque de Bolívar

El lugar del Centro Histórico donde se ubica el emblemático Parque de Bolívar es por estos días un museo una galería de arte al aire libre. La iniciativa de la Gobernación de Bolívar surgió tras el cerramiento del lugar para arrancar las obras de restauración de este parque. Lea: Murales en el Parque de Bolívar: ¿qué hay detrás de estas obras de arte? El Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (Icultur) convocó a más de 30 artistas locales para este proyecto artístico que sin duda se roba todas las miradas. La mayoría de obras no solo resaltan la belleza de la ciudad sino que rinden homenaje a figuras y personajes muy propios de nuestra cultura. A través del siguiente recorrido virtual nos acercamos a estas obras al aire libre y conocemos el proceso de creación por parte de algunos autores:

- Obra: El baile de los tambores Autor: Jahmpier Jiménez Ramos, artista plástico. “Me inspiré en el baile del mapalé, en ese baile de los tambores, al escuchar el sonido de los tambores el cuerpo y la música crean una solo conexión y se trasmite a través del mapalé. Cuando llego al Centro Histórico y me encuentro con los bailarines me llama la atención la forma cómo bailan este ritmo y transmiten esa alegría y esa tristeza así como lo hacían nuestros antepasados”.

- Obra: Mr. Black Autor: Víctor Vives Carillo, maestro en artes plásticas. “Como la champeta hace parte de la cultura cartagenera se trabajó en la imagen de Mr. Black. Él es un artista bastante reconocido y más en el mundo de la champeta”.

- Obra: Rostros de colores Autor: Kike Córdoba. Heiner ‘Kike’ Enrique Córdoba, licenciado en artes. “Cuando me dijeron que uno de los temas para el corredor cultural era resaltar la afrocolombianidad me pareció un tema perfecto para inspirarme y más en una ciudad como Cartagena de Indias. Me inspiré en los rostros de los afrocolombianos, en el color, en la alegría y en las expresiones, eso somos nosotros”. Kike Córdoba llegó desde Valledupar para plasmar su arte en esta galería al aire libre.

- Obra: Ceferina Banquez Autor: Stefany Baquero (Pincelhadas) “En el corredor artístico del Parque de Bolívar participé con tres obras. La primera obra fue en honor a Ceferina Banquez, cantautora de bullerengue tradicional de Marialabaja (Bolívar), que padece hoy de una situación de salud grave. Me gusta su música y que mejor que un homenaje en vida”.

- Obra: Registros humanos Autores: Ray Hurtado, Angela Sepúlveda, artistas plásticos. “En principio trabajar conjuntamente no es fácil porque sentía que la obra la estábamos recargando demasiado (hasta un palo de coco contenía y lo terminamos borrando). Se puede apreciar no solo la hamaca como un símbolo significativo del país, sino las pinturas rupestres de las cuevas de Altamira, un repaso por las culturas Zenú, Quimbaya, Muiscas y la gran variedad de orquídeas existentes”.

- Obra: La Noche estrellada en Cartagena Autor: María Fernanda Ortega Guillen, estudiante de Artes Plásticas. “Esta obra ya la había realizado en clase de pintura. Yo elegí a al pintor neerlandés Vincent van Gogh y su Noche estrellada. Es decir, usé elementos de Van Gogh y míos. Así que puse la Torre del Reloj como centro para esa Noche estrellada pero en Cartagena”.

- Obra: Autoretrato Autores: Maribel Segovia Banquez, artista plástica. “Desde hace varios años trabajo con el retrato de la gente afro, con la gama de los colores y los matices cálidos. Participé con esta obra que es un autoretrato, sin mirarme al espejo, lo que recuerdo de mí, mi nariz achatada, mi cabello ondulado. Me he interesado en conocer mis raíces y todo ese pasado lo quiero replantear a través del color y nuestros rasgos físicos”.

- Obra: Benkos Biohó Autores: Alejandro Celis, María Pájaro, Ana Celis y Carlos Castro. “Pintamos a Benkos Biohó y de fondo está la Catedral de Santa Catalina de Alejandría. Benkos nos inspiró no solo por el mes de la Afrocolombianidad sino porque fue el líder que comandó la rebelión de personas esclavizadas y fundó San Basilio de Palenque”.