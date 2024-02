En la mente del periodista: El día que caminé sobre los muertos

A lo largo de casi 30 años que llevo en el ejercicio del periodismo, he vivido situaciones que me han marcado y una de ellas creo que me marcó para siempre y me dejó traumado.



Cuando estaba empezando a trabajar en los medios, el 22 de noviembre del 2000, me tocó cubrir una masacre perpetrada por miembros de las autodefensas en un lugar llamado La Ciénaga Grande.

Antes de llegar encontramos 15 cuerpos que habían sido acuchillados por paramilitares que habían llegado por el río Magdalena y pensamos que no encontraríamos más, pero, al llegar a Tasajera nos informaron que no, que eso fue la primera parte de una matanza y que habían alrededor de más de 50 muertos en la Ciénaga Grande. También te podría interesar: En la mente del periodista: El día que una foto le cambió la vida a un niño fanático de Falcao