El caso de los documentos secretos: El juicio de Donald Trump

El juez federal quien está llevando el caso no tuvo necesidad de leer los cargos en la audiencia, ya que los abogados de Trump dijeron que estaban familiarizados con ellos y le pidieron que no lo hiciera. Otro de los acusados por el caso es Waltine Nauta, un asistente del expresidente, quien también se vio salpicado por los cargos, pero al no tener representación legal no se le procesó. Por lo cual se programó una nueva audiencia el 27 de junio ante el juez Edwin Torres.

Aunque no se le solicita entregar su pasaporte debido a la ausencia de riesgo de fuga, la Fiscalía solicita al juez que se tomen medidas para evitar que Trump influya en los posibles testigos. El juez solicita a la Fiscalía que prepare una lista para que la jueza a cargo, Aileen Cannon, tome una decisión al respecto.