Citan a declarar a Miguel Ángel del Rio por muerte del coronel Dávila

En el marco de las pesquisas relacionadas con la interceptación ilegal de comunicaciones de las ex niñeras de Laura Sarabia, el robo ocurrido en su vivienda y el fallecimiento del teniente coronel Óscar Dávila Torres, quien formaba parte del equipo de seguridad de la Casa de Nariño, la Fiscalía ha convocado al abogado Miguel Ángel del Río y al coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, jefe de la Casa Militar de la Presidencia, para que rindan una declaración jurada el 15 de junio. Esta citación se lleva a cabo en el contexto de la investigación en torno a la muerte del teniente coronel el 9 de junio.

Por su parte, el abogado Del Río ha expresado su negativa a asistir a la citación de la Fiscalía y ha publicado en su cuenta de Twitter lo siguiente:

“¿Ustedes creen que me van a intimidar poniendo mi nombre de primeras en un comunicado gaseoso? Si me van a abrir una investigación, adelante. No tengo nada que declarar. Soy abogado defensor. Denunciaré a Barbosa y los funcionarios que intimidaron al coronel Dávila”.

Además, la Fiscalía también ha convocado a Laura Camila Sarabia Torres, exjefa de gabinete de la Presidencia, para declarar el 22 de junio en relación con la investigación sobre la pérdida de dinero en su residencia.