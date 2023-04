Celine Dion reaparece en escena: protagoniza película

Celine Dion es reconocida por tener una de las voces más poderosas en la industria de la música.

La canadiense es la intérprete de éxitos como “My Heart Will Go On” y “The Power Of Love” y, recientemente, reveló una información que resultó devastadora para sus seguidores: fue diagnosticada con una enfermedad neurológica que obligó a cancelar su gira europea de 2023 ¡Insólito! El caso de una niña con 81 dientes sería un “reto clínico”

En el siguiente video te contamos todo: