Según la medición, la popularidad del alcalde Dau tuvo un repunte en comparación con los resultados de la encuesta Percepción País, de las firmas Guarumo y EcoAnalítica, que ubicó la favorabilidad del alcalde durante el mes de julio en 59,6 %.

En diálogo con El Universal, Dau expresó que la encuesta refleja el apoyo y el cariño de la ciudadanía hacia su gestión.

“Yo sé que cuento con el respaldo de la población. Quedé gratamente sorprendido con este porcentaje tan alto. Pero independientemente de eso, sé que cuento con el apoyo del pueblo. Cuando yo salgo, la gente me para, me saluda, me felicita. (...) Han visto que soy una persona honesta, sencilla, que trabajo por Cartagena, yo soy el primer alcalde que vive de su sueldo”.

El mandatario agregó “el ciudadano de a pie jamás ha tenido una persona que ponga la cara y el pecho por defender sus intereses. Nunca lo han tenido. Aquí los corruptos y bandidos malandrines siempre se roban la plata. Entonces ven que llegó un alcalde que llegó a trabajar por ellos y en la ciudad se respira que se reventaron las cadenas de la corrupción”.

El estudio se realizó del 3 a 5 de octubre entre mujeres y hombres mayores de 18 años residentes de la zona urbana de los municipios del país.

Imagen de Duque

Según el resultado de la encuesta, el presidente Iván Duque tiene una imagen favorable de 48% y una desfavorable de 50%.