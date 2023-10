Vestirse de oro

La mayoría de mis tardes las paso sentada en una silla plegable o en un banco de madera en una cancha deportiva. Costumbre que gozo enormemente, no solo por disfrutar del deporte sino porque me ha permitido conocer muchísimas personas y adentrarme en los sueños y anhelos de jóvenes que lo entregan todo en los deportes que practican.

Hoy, viendo entrenar el equipo de basquetbol de la Selección Bolívar de “Auditivos” (discapacidad auditiva) no puedo dejar de pensar en la triste situación del deporte en general en el departamento.

A pesar de su limitación, y no me refiero a su falta de audición, sino a la precariedad de sus medios, el deplorable estado de los escenarios deportivos y la pobreza del apoyo que reciben de parte del Gobierno departamental, estos jóvenes viajaron en mayo de este año durante 36 horas y las mismas de vuelta, desde Cartagena a Cali, para regresar vencedores, con el corazón henchido de orgullo y la mente puesta en el futuro torneo nacional.

Imagina por un momento: ¿cómo te sentirías al estar en medio de 420 m2 en compañía de 9 personas más corriendo de un lado a otro, tratando de defender y encestar un balón en un aro que se encuentra a 3.05 m de altura sin disponer de uno de tus 5 sentidos, siendo el oído el que hace que mantengas tu equilibrio, y dependiendo solo de la intuición para saber dónde está el balón?, para colmo, con 3 árbitros que soplan un pito que no alcanzas a oír. ¡Son superhombres! y no me canso de decirlo y estar orgullosa de ellos y de todos los deportistas de las otras disciplinas que logran vencer limitaciones físicas para ser ejemplo de superación.

La situación es que poniendo de lado su dificultad, quienes practican los deportes “adaptados” son atletas tan capaces como los convencionales (sin discapacidad). Unos y otros entrenando a diario con las uñas para darle a Bolívar medallas que enaltezcan al departamento y a ellos les den facilidades e incluso medios para alcanzar un futuro mejor.

Se acercan los juegos Nacionales y los Para Nacionales, convendría averiguar el estado contractual de los entrenadores de todos los deportes, pues a algunos he escuchado comentar que a la fecha están sin contrato de trabajo, pero aún así siguen con sus programas de entrenamiento por la fe que tienen en las capacidades de los deportistas. Fe que ojalá tuvieran quienes manejan el deporte departamental y así como nuestros deportistas luzcan orgullosos su uniforme, espero que se pongan y con el mismo orgullo vistan la camiseta de Bolívar y hagan una gran apuesta por nuestros representantes destinando el recurso económico necesario.

Tenemos casi todo para ganar, solo nos falta la voluntad de lo público, si la conseguimos, estoy segura de que Bolívar vestirá de oro en las próximas justas nacionales.