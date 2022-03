Luego de abofetear a su colega Chris Rock en plena gala de los Premios Óscar, Will Smith se convirtió en tendencia mundial. Millones de personas presenciaron en vivo y en directo cómo, luego que Chris hiciera un chiste sobre la alopecia de Jada Smith, Will se levantó de su asiento y le dio un golpe. “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca”, le gritó Smith ante el desconcierto generalizado. Vea aquí: Video: Will Smith golpea a Chris Rock por chiste sobre su espos a

A continuación, abordó el detonante de la situación: “Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente”. Lea aquí: Así es la enfermedad que padece la esposa de Will Smith, Jada Pinkett

Muy por encima de ello, Will decidió ofrecerle disculpas a Chris Rock: “Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”.

En la misma noche del domingo, instantes después del altercado, cuando lo proclamaron como vencedor en la categoría Mejor actor, se disculpó con la Academia y con sus compañeros nominados y asistentes, pero el actor quiso reiterarlo en la tarde de este lunes: “También me gustaría disculparme con la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros”.

“Soy un trabajo en progreso”, finalizó.