¿Qué pasó con la protagonista de Rubí? Bárbara Mori contó su tristeza detrás de la fama

Algunos famosos no se libran de su amargo pasado. Incluso reafirman aquel dicho que dice que ni la fama ni el dinero son suficientes para llenar sus vacíos y ser feliz. Eso confesó la actriz Bárbara Mori, reconocida por su protagónico en la telenovela mexicana ‘Rubí’, quien recientemente publicó en un post de Instagram anécdotas sobre su triste pasado, incluso cuando sufrió maltrato de niña por parte de su papá, y de cómo salió adelante a lo largo de su carrera.

“Me sentía sola, vacía, triste. Lo cual me llevó a tener una profundísima reflexión: ni todo el dinero, ni toda la fama, ni todo el éxito, jamás nos van a llevar a la felicidad”, fueron las palabras que más llamaron la atención de la actriz durante su confesión.

Aquel mensaje de Bárbara inició con las siguientes palabras:

“La mayoría de la gente no me conoce, algunos conocen la imagen detrás del nombre Bárbara Mori, pero no me conocen a mí. Gran parte de mi vida estuve tratando de pertenecer, de encontrar un lugar en el mundo que me permitiera salir de la realidad que me acompañó toda mi infancia. Una realidad oscura, triste, alejada del amor. Entonces, buscaba un lugar seguro”, aseveró la bella celebridad.

En medio de sus declaraciones, Mori señaló que empezó a trabajar desde los 14 años para ganar suficiente dinero, y a los 17 huyó de la casa de sus padres donde, según ella, fue violentada por su padre. Recordó que antes odiaba la lectura porque “mi papá cuando no sabía decirle lo que había leído me reventaba la cara contra la pared”.

También recordó los trabajos que tuvo. Fue mesera, repartidora de volantes en semáforos, bailarina en un antro (discoteca), bartender y secretaria, donde finalmente entró al mundo del espectáculo debido a su atractivo físico.

Luego de pertenecer al modelaje, Bárbara aseguro que en un principio “no fue nada fácil. Hasta que logré hacer mis primeros comerciales, como extra, y descubrí con tristeza que las agencias se ‘jineteaban’ el dinero, así que había veces que pagaba mi renta o comía”.

Su vida detrás de Rubí

La bella actriz también recordó que “en medio de todos esos proyectos, luchaba por encontrarme. No era muy consciente del porqué de mi enojo contra la vida y mi necesidad de demostrar a los demás y a mí que tenía algún valor. Al crecer rodeada de golpes y abusos psicológicos, se generó en mí la creencia de que yo no era lo suficientemente buena en nada, como para haber merecido el amor de mis padres. Y creía que no merecía el buen trato de nadie, ni siquiera de mí. Iba por la vida generándome situaciones destructivas con las decisiones que iba tomado”.

En otra de sus fuertes declaraciones se refirió a la tristeza que vivía en la época que interpretaba a ‘Rubí’.

“Fue el proyecto más importante del momento, me trajo una proyección internacional que nunca imaginé. Era poseedora de esas tres cosas que, según la sociedad, te llevan a la felicidad: era famosa, exitosa, y me pagaban muy bien”, relató, y continuó: “yo llegaba a mi camerino, cerraba la puerta, me miraba al espejo y me ponía a llorar”.

Entonces comprendió que para ser feliz debía cambiar “patrones, conductas y creencias impuestas por padres, amigos y sociedad”. El video de la historia completa se encuentra disponible en Youtube.

Finalmente, Bárbara compartió con sus seguidores que la meditación, el yoga, la lectura y la creación de una fundación para cumplir sueños de niños que están muriendo, la ayudaron a superar ese episodio de su vida.

“El amor propio es lo más poderoso para enfrentar las crueldades del mundo (...) el sistema necesita gente infeliz que consuma sus productos con la idea de que sus vidas van a mejorar”, argumentó, y finalizó con una reflexión refiriéndose a las redes sociales: “dependiendo el número de nuestros seguidores, miden nuestro valor. ¡Eso me parece aterrador! El valor de cada uno está en el ser que llevamos dentro”.