Horóscopo de Isabel Goyeneche para este domingo 16 de julio

Una semana para compartir en familia o con algunos amigos, un agasajo o comida; te alegrará el alma ese encuentro. Tendrás que asumir y vivir un duelo de alguien muy cercano, no por muerte sino por una pérdida o alejamiento de alguien en tu vida. Trabájalo con sabiduría y entiende que es necesario para tu crecimiento.

Trabaja tu percepción e intuición. Te han llegado muchos mensajes que te dan respuestas a tus preguntas sobre cómo solucionar un negocio en el que has estado indeciso, pero no le prestas atención a esos mensajes, escucha a tu ángel. Toma de decisiones.

Amenazan de muerte a productor de ‘Sound of Freedom’, film grabado en Cartagena

Amenazan de muerte a productor de ‘Sound of Freedom’, film grabado en Cartagena

Acuario

Movimiento en tu economía. Buena semana para invertir, iniciar proyectos y movimientos financieros. Todo lo que inicies con la energía solar se te dará y multiplicará. Echa a andar esos proyectos y planes que tienes en la cabeza. Cuídate de personas hipócritas.

Géminis

Semana con altibajos emocionales. Estás a la defensiva siempre por traiciones recibidas en el pasado, entiende que no todo el mundo va a actuar de la misma forma, no juzgues a todo el mundo. Se te abre un nuevo proyecto, es momento para sembrar, no de recoger.

Virgo

Es una semana para finiquitar situaciones legales y con la justicia, la parte legal es importante esta semana. No seas tan condescendiente con tus colaboradores, ya que te cargas de trabajo por tratar de colaborar y eso te cierra tu energía para hacer lo que debes hacer por ti. Cuidado con el resentimiento o rencor. Lea aquí: Esta es la Tiktoker que dice ser prima de Amparo Grisales

Sagitario

Vienen cambios y movimientos laborales que estabas esperando hace bastantes días. Tienes muchas herramientas para cambiar tu entorno de trabajo si así lo quieres. Es una semana para encontrar pareja para los solteros o compromisos para quienes tienen pareja. Mirarás otras opciones de trabajo.

Piscis

Recibirás unos dividendos o dineros por medio de tierras o bienes raíces provenientes de una posible herencia. Esas ventas te mostrarán cambios en personas de tu familia que te tomarán por sorpresa, pero finalmente para ti será bueno. Semana para estudios y capacitación.