Troy Kotsur consiguió el Óscar al Mejor actor de reparto por su papel en “CODA” y se convierte, a sus 53 años, en la segunda persona sorda en ganar este reconocimiento, tras su compañera en esta película Marlee Matlin, que lo logró en 1987 con “Children of a Lesser God”.

El estadounidense Kotsur pugnaba con Kodi Smit-McPhee (”The Power of the Dog”); Jesse Plemons (”The Power of the Dog”); Ciarán Hinds (”Belfast”) y J.K. Simmons (”Being the Ricardos”). Lea aquí: Troy Kotsur: la historia tras el actor sordo que podría ganarse un Óscar

“Le dedico este premio a toda la comunidad de sordos”, comunicó en lenguaje de signos Kotsur tras recibir la estatuilla.