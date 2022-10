¿Dwayne Johnson, la Roca, será presidente de los EE. UU.? Esto dijo el actor

Dwayne Johnson, más conocido como la Roca, tiene millones de fanáticos en todo el mundo gracias a sus múltiples participaciones en películas como ‘The Fast and the Furious’, ‘El rey Escorpión’, ‘Jumanji 3 - The Last Level’, entre muchas otras, pero parece que sus ambiciones van mucho más allá de la pantalla.

De acuerdo con medios internacionales como CNN, el actor de 50 años dijo que está “impresionado” por las peticiones para que se lance a la Casa Blanca y es que, al parecer, miles de personas le piden que incursione en el difícil mundo de la política. ¿A él le suena?