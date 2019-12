Torneo de la Liga de Fútbol de Bolívar ya conoce a sus campeones

Con un golazo de tiro libre de Anthony Mendoza, la escuela de fútbol Sirius Sports le ganó 1-0 a Nuevo Bosque y se quedó con el título en la categoría Mini Pony del torneo de la Liga de Fútbol de Bolívar. La final se desarrolló en la cancha ‘Roger Martínez’ del nuevo Complejo Deportivo Alameda la Victoria.

Sirius Sports es una nueva escuela de la ciudad que ya está entregando buenos resultados.

Otros campeones

En la Pre-Pony, el gran campeón fue la escuela Fram Pacheco, mientras en la Pony se impusieron Los Galácticos. La categoría Sub 12 dejó como campeón a Alianza Sports y en la Sub 14 A, Sub 16 A y en la Sub 17 el ganador fue Academia de Crespo. Talentos Cartageneros, por su parte, fue el gran vencedor en la Sub 12 A y Sub 13 A, al igual que Atlético Colombia en la Sub 15 A. Dinastía Escobar, Heroicos de La Costa y Juventud Caribe también celebraron en sus categorías.