Clásico Mundial: Colombia, con algunos cambios, enfrentará a Canadá

Colombia tiene la misión de ganar hoy en el Clásico Mundial de Béisbol, está obligado a vencer a Canadá en su tercer partido de este torneo. Una derrota lo dejaría, prácticamente, eliminado. Ante los canadienses, el piloto Jolbert Cabrera hizo unos cambios en el line up, con la intención de producir más en la ofensiva.

“El resultado no fue el que queríamos, pero seguimos de pie, tenemos mucho que dar todavía. Hubo cosas que no controlamos, el rival se paró duro, las cosas no salieron como uno quería, estoy seguro que todos dimos lo mejor de nosotros”, dijo Herrera, quien ingresó ante Gran Bretaña y bateó un cuadrangular.