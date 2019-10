Lanceros no participará y Tigres está en duda para el béisbol profesional

Tigres de Cartagena se asoma como el equipo que nos representará en esta temporada del béisbol profesional colombiano, sin embargo, su presencia todavía no está garantizada. Ante este caso nos comunicamos con Pedro Salzedo, miembro de Diprobeisbol, quien aseguró que la presencia de la novena ‘felina’ es real.

“Tigres sí va a participar en el torneo”, dijo el directivo del ente regulador de nuestro béisbol profesional. El mismo Salcedo descartó la presencia del equipo Lanceros, que era el que sonaba para ser nuestro representante en este torneo y que no participará por cuestiones de documentación, aunque se está trabajando para que participe en la temporada 2020-2021.

“Ya vamos a radicar los papeles en Coldeportes o en el misterio del deporte para participar en la otra temporada”, dijo Walberto Ahumedo, periodista de la ciudad y quien junto al concejal, Rodrigo Reyes, estaba al frente de la creación de esta novena.

Sin patrocinio ni estadio

Este medio conoció de varias fuentes que el equipo Tigres no ha conseguido patrocinios para afrontar esta temporada y que todavía no tiene el permiso para jugar en el estadio 11 de Noviembre ‘Abel Leal’, lo cual no se garantiza su presencia en la ciudad. Diprobeisbol, por su parte, dice lo contrario.

También se conocieron los inconvenientes económicos que ha tenido la organización del campeonato con algunos peloteros y trabajadores de Tigres. Esto, según informes, no se ha resuelto.

En caso de que la novena ‘felina’ haga presencia, competirá por el título con Caimanes y Gigantes de Barranquilla, Leones de Santa Marta, Vaqueros de Montería, y Toros de Sincelejo.