El béisbol, el mandamás en los municipios de Bolívar

Si algo es característico del deporte en Cartagena y Bolívar, es que hay público para todas las disciplinas. Sin embargo, si se habla de deporte popular o aficionado, sin duda hay dos eventos que se llevan la atención de las masas en la ciudad y en la provincia. Se trata de el torneo de sóftbol ‘Juega por tu barrio’, en Cartagena; y del Campeonato de Béisbol de Primera Categoría de Bolívar o Torneo de Mayores, en los municipios.

En la ciudad el torneo de sóftbol es el que manda en cuanto al público se refiere. En las pasadas finales del Torneo Categoría Ascenso, jugadas en El Socorro y El Campestre; y en las finales del campeonato abierto, que se juegan en el estadio Argemiro Bermúdez de Chiquinquirá, el público abarrotó las graderías y, aunque fuera pagando, la capacidad de los escenarios fue insuficiente. El fervor era total.

Pero en la provincia el llamado Rey de los deportes sigue siendo la pasión de multitudes. En la última versión de este campeonato los estadios lucieron llenos, reafirmando, una vez más, que la pasión por la pelota caliente, lejos de perderse, va en alza. No solo la gente acompañó en las instancias finales, también lo hicieron en la fase regular de la Zona Norte y de la Zona La Troncal.

“La pasión por el béisbol en los pueblos nunca se acabará, es el deporte que más amamos”, expresó Karen Torres, mientras observaba la final entre Tigres de Arenal y Marialabaja que se jugó el pasado fin de semana.

Como en los tiempos gloriosos

En la mencionada final, en los estadios de estos municipios la gente se acomodó como pudo. Arriba de los dugouts, pegados a las mallas traseras, en árboles y techos de casas vecinas. Cualquier lugar era válido para no perderse los importantes juegos. Incluso, hubo transmisiones radiales y por Facebook de las acciones y todas fueron muy seguidas y comentadas por quienes no podían estar en el estadio.

Todo hizo recordar a algunos aficionados de aquellas épocas gloriosas del béisbol local donde se tenían que cerrar las puertas de los escenarios porque no había espacio para más. Lo que si vivió en la Primera Categoría, sin duda, fue una verdadera fiesta y los que más la disfrutaron fueron los aficionados de Tigres de Arenal, equipo que al final se llevó el máximo trofeo.

Mejoras en los estadios

Ante este auge del béisbol, se le hace un llamado y es casi que un clamor de los habitantes a las autoridades correspondientes para la construcción de nuevos estadios en los pueblos de Bolívar o al menos adecuaciones. Se debe pensar en escenarios más grandes para que el público no se vea tan apretado o apiñado. Los periodistas deben tener un lugar digno para sus transmisiones y el fluido eléctrico no debe faltar. Entre otros detalles, recordemos que un partido de la final en Marialabaja no se pudo terminar por la falta de luz. Hay afición, hay equipos, hay fervor y hay buen béisbol. ¿Qué falta? Sin duda, mejores escenarios.

La última vez que el estadio 11 de Noviembre de Cartagena se llenó fue en el 2018, precisamente por una final del torneo de Béisbol de Mayores. La jugaron Marialabaja y Arenal, las mismas novenas que protagonizaron este año la lucha por el título.