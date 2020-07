Así fue que James Rodríguez vio el juego ante el Alavés

Real Madrid le ganó 2-0 al Alavés y se encamina a un nuevo título en España. Este encuentro no tuvo la presencia del colombiano James Rodríguez, quien no fue convocado y quien presenció el duelo desde la tribuna. Este se vio solo y con cara de pocos amigos. James no es protagonista en el equipo que dirige el francés Zinedine Zidane y espera con ansias el fin de la temporada para cambiar de equipo.