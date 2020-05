Familia de recluso fallecido denuncia demoras en la entrega de su cuerpo

Sin respuestas. Así permanece Daniel Murillo Parra, hijo de Luis Fernando Murillo, el interno de la cárcel de Ternera que falleció el pasado domingo 17 de mayo y cuya causa de muerte aún es un misterio. Lea: Director de la cárcel de Ternera confirma primer caso de COVID-19

El joven asegura que recibió la noticia del fallecimiento de su padre a través de su compañero de celda. Desde entonces ha sido toda una lucha reclamar el cadáver para realizar los trámites en la funeraria y poder sepultarlo.

“El domingo a las doce del día un interno nos llamó para avisarnos que mi papá había fallecido porque desde el INPEC no nos dieron esta información. Empecé entonces los trámites para retirar su cuerpo, pero es la hora y nadie me da razón. No resuelven nada”, dice.

Para Daniel Murillo aún no hay claridad en las causas que provocaron el deceso de su ser querido. “Aunque nos informaron que él murió porque sufría de una complicación gástrica, un compañero de celda nos contó que él sentía fiebre y tenía síntomas de COVID porque en el patio donde mi padre se encontraba se confirmó el primer paciente con esa enfermedad”. Lea: Autoridades investigan causas de muerte de un interno de la cárcel de Ternera

El joven cuestiona la falta de detalles en el tratamiento médico que recibió su padre estando en la cárcel.

“Mi papá estaba bien, yo había hablado con él. Queremos saber dónde está la constancia sobre los síntomas que tenía mi papá, lo que le inyectaron, son muchas preguntas que nos hacemos y aún no recibimos respuestas”.

Mediante un comunicado, la Alcaldía de Cartagena informó que el recluso “al parecer no falleció por contagio de COVID-19, pero que se le practicaron pruebas y esperan los resultados”.

Los allegados del Luis Fernando Murillo mostraron su molestia con el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) ante la demora en la entrega del cuerpo del hombre.

“El señor del Dadis que me entregó el acta de defunción me dice que firme un papel en blanco para tener la constancia que ellos me entregaron el acta, pero en realidad fue una constancia donde supuestamente yo otorgaba el permiso para que ellos puedan proceder con el cuerpo de mi papá cuando nosotros estábamos haciendo las cotizaciones en una funeraria. (...) No sé si lo cremaron, si tenía COVID, si se lo llevaron, si lo enterraron. No sé nada”, agrega el joven con preocupación.