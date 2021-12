La influencia familiar que recibió por la lectura y escritura desde cuando era niña, en especial por parte de su papá, el conocido periodista Jorge Barva Serrato, y la retardataria conducta de algunas compañeras de clase en el colegio, donde le hacían bullying reiterado, se fundieron impensablemente en la personalidad de la joven preuniversitaria Mariana Victoria Barva Alvernia.

Ese cruce de sensaciones le permitió descubrirse sus cualidades comunicativas, para empezar a transitar el sinuoso, pero bello camino como prospecta escritora y periodista.

Mariana sufría matoneo por ser más grande que sus contemporáneas, de manera que en los tiempos de descanso prefirió refugiarse en la biblioteca del privado Colegio De La Salle, donde estudiaba, en Cartagena, “ya que no tenía con quién estar y no quería que me golpearan más”.

Entre páginas y páginas de la literatura que devoraba, Mariana desactivó sus resentimientos, para darle visado al talante y el talento que ya venía exteriorizando en sus prolongadas horas de introspección frente a las complacientes fantasías que le retribuían sus libros, únicos testigos de esa intimidad.

“Empecé a escribir cuentos fantasiosos sobre lo que me pasaba, y cada vez me gustaba más leer y escribir, hasta el momento en que comienzo a escribir en plataformas online de internet, como Wattpad y Word”.

En ese rastreo de expectativas por el universo internáutico, esta habilidosa joven de 17 años conoció la casa colombiana ITA Editorial, cuyas propuestas echan raíces por el mundo mediante convocatorias para escritores nacientes.

Inspirada en sus propias fantasías y reflexiones, escribió ‘La última canción’, obra que puso a concursar en una convocatoria de ITA Editorial. Los ganadores serían llamados el 5 de octubre de este año, pero a Mariana –que para efectos artísticos usa el seudónimo Malack Haze of Wolf (M. H. Wolf)– la contactaron antes, el 1 de ese mes. “Me dijeron que mi obra acababa de ser revisada por sus profesionales y que había obtenido uno de los mejores puntajes y era ganadora, y que por lo tanto iba a ser publicada en un libro antológico, con obras de distintos escritores. Cuando me mandaron los contratos, no me la creía y entonces le comento a mi papá y mi mamá –Paola Alvernia–, y tampoco me creían”.

Esta antología literaria será publicada en unos 5 meses, probablemente en abril del 2022.

PINCELADAS DE PERIODISTA

Previamente Mariana ha publicado dos obras más en otras plataformas sociales: ‘El octavo pecado capital’, colgada en Wattpad, ya con 4.000 leídas; y el otro título es ‘Quien no estaba destinado a ser’, en sitio Word, con 300 visitas.

Tiene otros seis trabajos guardados en borrador "porque les faltan detalles de textos", explica.

Muy atraída por los libros de fantasía al estilo del francés Julio Verne, y también por las obras de suspenso del estadounidense Edgar Allan Poe, esta joven literata cartagenera ya tiene delineada una estrategia para cultivarse como periodista, siguiendo los pasos de su padre Jorge Barva.

Se matriculó en la Universidad del Norte, en Barranquilla, para estudiar Comunicación Social.

Ha sido beneficiada con la Beca Roble Amarillo, que Uninorte entrega a estudiantes de estratos 1, 2 y 3 con destacado desempeño en la secundaria... y Mariana se la ganó.