Tarsys Loayza Roys, sello colombiano de las bellas sonrisas

Y además es importante destacar que nuestro país obtuvo un lugar privilegiado dentro de los mejores del mundo porque la Dra. Tarsys Loayza Roys está en el 100 Top Doctor Of The World´s y en el hall de la fama del BID lugar muy privilegiado para Colombia.

“Es una sonrisa con identidad de nuestro vivir, de nuestro hoy; proyecta clase, distinción, éxito y sensibilidad, todo esto bajo cánones fehacientes de calidad y excelencia. Es esa la sonrisa que plasmo en mis pacientes, creación unida a la imaginación de mi panorama futuro. Es la que me hace sonreír desde mi espiritualidad. En ella hay esencia y una firma icónica”.

La sociedad actual se encamina a lo perfecto, las sonrisas no escapan de éste paradigma futurista. Hoy se llenan de lo artístico y lo clínico con el toque icónico de la creación natural. Pero ante todo debe prevalecer la ética, la responsabilidad profesional y la calidad en cada una de nuestras proyecciones clínicas.

“Siento un orgullo inmenso como colombiana, gracias a todo lo que me infundieron mis padres guajiros. Se me agranda el corazón de una manera indescriptible porque con mi actuar, pongo en alto a un país y muestro la esencia de mi raza, de mi gente, colocando un grano de arena para cada día cambiar la imagen de Colombia ante el mundo. La visión clínica está unida a la formación académica pero la perfección está unida a la habilidad y sensibilidad artística”.

Miembro de la Asociación Dental Americana.Member of the European Medical Association - EMA

Member International Academy of AESTHETICS

Member of the British and American Academies of Cosmetic Dentistry - AACD

Member of the Colombian Association of Prosthodontics

Premios y certificaciones

Premio Excelencia Médica – Panamá 2017.

.International Star for Quality – Ginebra 2017.

Excellence in Health Care Prize – Chile 2017.

The Winner Awards – New York 2019 – São Paulo Brasil – 2018

International Award for Excellence and Business Prestige – New York 2018.

Business Management Award – Colombia 2018.

.Asociación Europea de la Calidad – Berlín 2019 Premiada por la Sociedad Europea.

International Core Quality Achievement – excelencia y calidad de acuerdo con los Criterios QC100. BID – París 2019.

Global Outreach Dental Conference an Awards 2020 by Global Outreach, Medical and Health Association GOMHA. Ahmedabad India. 2020.

International Award in the Healthcare Sphere «Rose of Paracelsus» – Frankfurt Alemania.

TOP DOCTORS Excelencia Médica.

Awards Colombia Quality Summit 2021.

Sonrisa Perfecta Dental Dr Tarsys Loayza Roys Elected the BID Group One Hall of Fame, Frankfurt Alemania

Dr Tarsys Loayza DOCTOR TO DOCTOR WORLD'S TOP 100.

Quality Choice Prize Sociedad Europea para la Investigación de la Calidad (European Society for Quality Research), Berlin.

International Quality Management BID, Paris, Francia.

CIS Awars 2023.