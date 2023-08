Tarsys Loayza Roys eleva la imagen de Colombia en el escenario mundial

En el corazón del renombrado sector turístico de Bocagrande en Cartagena de Indias, emerge un “oasis” de cuidado dental revolucionario: la clínica Sonrisa Perfecta Dental, fundada por la destacada profesional Tarsys Loayza Roys . Esta Odontóloga Magister ha dejado una huella imborrable en el mundo de la odontología, no solo por sus habilidades técnicas, sino también por su enfoque innovador y su deseo inquebrantable de llevar la excelencia dental a nuevas alturas. (Lea también: Tarsys Loayza Roys, colombiana en el World’s Top 100 doctors).

Entre uno los logros más notables en la carrera de Tarsys Loayza Roys se destaca el registro de su marca “Sonrisa Renaissance Hollywood”. La elección del nombre no es fortuita: “Hollywood” evoca conceptos como luminosidad, glamour, perfección y éxito, y estos valores se traducen en la experiencia que cada paciente encuentra en Clínica Sonrisa Perfecta Dental. Además de contar con tecnología de vanguardia para diversos procedimientos, la clínica cuenta con un equipo altamente calificado que se esfuerza por brindar una experiencia excepcional a los pacientes que viajan desde diferentes partes del país y del mundo para recibir atención.

El impacto de la Dra. Tarsys Loayza Roys ha trascendido las fronteras colombianas, colocándola en el prestigioso “100 Top Doctor Of The World’s” y en el selecto Hall de la Fama del BID. Estos logros no solo son un testimonio de su destreza profesional, sino también del orgullo que inspira en su país natal, Colombia.

La Clínica Sonrisa Perfecta Dental, bajo la dirección de Tarsys Loayza Roys, ofrece una amplia gama de servicios que van más allá de la odontología convencional. Desde bioplastias nasales hasta estética plástica y dental, pasando por implantes orales y bichectomía láser, la clínica abraza la innovación y la excelencia en cada aspecto. Diseño de sonrisa, blanqueamiento dental láser, endodoncia, rehabilitación oral y odontología robótica son solo algunas de las opciones disponibles para los pacientes que buscan mejorar su salud bucal y estética dental.