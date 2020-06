Somos la única institución Great Place To Study en la Costa Atlántica

Nuestro Colegio Británico de Cartagena no es como cualquier otro, es el lugar que nuestros estudiantes, funcionarios y familiares llaman “su segundo hogar”.

En nuestro segundo hogar no percibimos la educación solamente como el proceso de aprender matemáticas, inglés o ciencias, lo entendemos como la oportunidad en la que los estudiantes fortalecen sus habilidades para aportar de manera significativa a la transformación de su entorno. Ir al colegio a aprender cosas básicas es la manera más tradicional de enseñar; en el Colegio Británico de Cartagena orientamos a nuestros niños a alcanzar sus metas, a entender el importante lugar y rol que ocupan en la sociedad y los apoyamos incondicionalmente para que logren aplicar sus pasiones y gustos, entendiendo que su talento y desarrollo de habilidades hará que el camino esté lleno de éxitos, sintiéndose capaces, poderosos y valiosos.

Con nuestro equipo docente de talla internacional, el cual cuenta con altos estándares profesionales y personales, preparamos nuestro currículo no para hacer de la educación tradicional algo mejor para nuestros estudiantes, si no para transformar los contenidos, y que estos sean competentes con las demandas del futuro. Esto significa que nuestros funcionarios son visionarios, creativos, que no se conforman fácilmente y están en constante aprendizaje. La educación tradicional tiene grandes éxitos, y el pasado nos recuerda nuestra esencia, pero no podemos seguir viviendo allí y aprendiendo de un contexto que no existe más.

En un ambiente lleno de compromiso y familiaridad, formamos ciudadanos globales con alto nivel académico, responsabilidad social y ambiental, con altas capacidades de liderazgo, emprendimiento y capaces de construir bases sólidas para cumplir sus sueños, mientras aprenden en un contexto internacional bilingüe.

Enfocamos nuestro proceso de enseñanza en tres aspectos principales:

Formamos jóvenes solidarios, informados y ávidos de conocimiento para que contribuyan e impacten de manera positiva en su entorno en el marco del entendimiento mutuo y el respeto intercultural.

Nuestro currículo altamente calificado prepara a los alumnos para enfrentar exitosamente los desafíos globales y trabajar eficientemente en un mundo complejo, volátil y cada vez más interrelacionado, exigiendo lo mejor de cada uno de ellos.