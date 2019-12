Pilates Proworks, la forma diferente para ejercitarse ya está en Cartagena

Planes y precios

Planes mensuales

Todas las clases ofrecen flexibilidad de horario, ya que los interesados pueden elegir el día y la hora que más les convenga, siempre y cuando las programen dentro del mismo mes.

4 clases al mes: 120 mil pesos

10 clases al mes: 245 mil pesos

30 clases al mes: 295 mil pesos

Planes sin fecha de vencimiento

Existen otros planes sin fecha de vencimiento, o que se pueden consumir cuando se soliciten como:

10 clases por 325 mil pesos.

20 clases por 575 mil pesos.

Clases todos los días

Las clases ofrecen entrenamiento de 50 minutos, todos los días. De lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.; los sábados, domingos y lunes festivos, de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.

Los entrenamientos están diseñados para hombres o mujeres, a partir de los 15 años, que deseen hacer ejercicio de forma diferente, perder peso, y mejorar su estado de salud o condición física en general.