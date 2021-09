No siendo ajenos al impacto generado en todos los sectores por esta coyuntura, se logró en buena medida que inmobiliarias, arrendatarios, propietarios y aseguradora, llegaran a unos 35 mil acuerdos de pago, con el fin de proteger ingresos y mantener a flote negocios que dependían de su estancia en esos inmuebles.

Los convenios conseguidos por el sector inmobiliario en esta eventualidad, tuvieron como prioridad a la pequeña y mediana empresa, con un objetivo claro, evitar la desocupación de locales comerciales y el inminente cierre de negocios, manteniendo la infraestructura productiva del país.

De otra parte, Seguros Bolívar no desconoce que los propietarios cuentan con la renta de sus inmuebles para a su vez cumplir con sus compromisos, y ha continuado respondiendo en unión con las inmobiliarias para que estos no vean afectadas sus finanzas. A la fecha, el monto por indemnización ha llegado a más de medio billón de pesos, con lo cual los propietarios no han visto afectada su situación financiera.

Es importante aclarar que las inmobiliarias han jugado un rol importante en esta situación, son el enlace próximo entre las partes, siendo el canal que además de escoger a la compañía aseguradora, ofrecen la mediación en este tipo de contingencias.

La buena labor que desempeñaron en la emergencia presentada, fue de gran valía para todos, desde la conversación inicial para verificar la situación del inquilino, hasta los acuerdos finales con asesoría a los propietarios, para cumplir el respaldo que da el seguro.

Se trató de un trabajo con el equipo “inmobiliaria-aseguradora”, que al final se tradujo en convenios exitosos, evitando muchas desocupaciones que podían debilitar aún más la economía nacional y local.

Con el firme compromiso de sumar a la reactivación del país, desde El Libertador se han implementado nuevas estrategias, permitiendo que en lo corrido de 2021 se arrendaran cerca de 120.000 inmuebles a través de las empresas inmobiliarias, lo que ha llevado a que muchas personas encuentren el lugar ideal para su hogar o empresa y a la vez mantener el ingreso por arriendo a los propietarios, a quienes se les cumplió con el cien por ciento de las indemnizaciones.

A la fecha, esta gran empresa ratifica su compromiso con el bienestar del sector inmobiliario y del país. Continúa con más fuerza y unión apoyando a sus clientes para proteger su patrimonio, al tiempo que brinda respaldo a los arrendatarios.