“Dile No Al Fraude, No pagues a tramitadores”, es el nombre de la campaña educativa que adelanta el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir –AFP Porvenir. La finalidad es que sus afiliados hagan uso de los canales de atención virtuales con los que cuenta el AFP Porvenir, que son gratuitos y seguros, y no dejen sus trámites en manos de intermediarios.

Por la emergencia económica el retiro de cesantías ha aumentado y ante la imposibilidad de salir, terceros se aprovechan de los afiliados para realizar trámites que son gratuitos. La solicitud de cesantías se puede realizar en línea ingresando a la zona transaccional del portal web y ubicando la opción de retiro de cesantías en el menú de aportes y retiros.

“En Porvenir adelantamos esta campaña para que los usuarios comprendan que no necesitan de un tercero para realizar sus trámites y que cuentan con más canales virtuales que son seguros y ágiles para que realicen trámites como el retiro de cesantías,” dijo Andrés Vázquez, vicepresidente Comercial en el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir.